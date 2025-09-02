GMT (GMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03977633 $ 0.03977633 $ 0.03977633 24-satna najniža cijena $ 0.04233476 $ 0.04233476 $ 0.04233476 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03977633$ 0.03977633 $ 0.03977633 24-satna najviša cijena $ 0.04233476$ 0.04233476 $ 0.04233476 Najviša cijena ikada $ 4.11$ 4.11 $ 4.11 Najniža cijena $ 0.03690885$ 0.03690885 $ 0.03690885 Promjena cijene (1H) -0.45% Promjena cijene (1D) -2.50% Promjena cijene (7D) +3.22% Promjena cijene (7D) +3.22%

GMT (GMT) cijena u stvarnom vremenu je $0.04093959. Tijekom protekla 24 sata, GMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03977633 i najviše cijene $ 0.04233476, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GMT je $ 4.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03690885.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GMT se promijenio za -0.45% u posljednjih sat vremena, -2.50% u posljednjih 24 sata i +3.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GMT (GMT)

Tržišna kapitalizacija $ 126.34M$ 126.34M $ 126.34M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 209.24M$ 209.24M $ 209.24M Količina u optjecaju 3.09B 3.09B 3.09B Ukupna količina 5,110,264,328.724177 5,110,264,328.724177 5,110,264,328.724177

Trenutačna tržišna kapitalizacija GMT je $ 126.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GMT je 3.09B, s ukupnom količinom od 5110264328.724177. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 209.24M.