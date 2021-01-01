GMT (GMT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GMT (GMT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GMT (GMT) Informacije What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Službena web stranica: https://www.stepn.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper.stepn.com/ Kupi GMT odmah!

GMT (GMT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GMT (GMT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 128.19M $ 128.19M $ 128.19M Ukupna količina: $ 5.19B $ 5.19B $ 5.19B Količina u optjecaju: $ 3.17B $ 3.17B $ 3.17B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 210.01M $ 210.01M $ 210.01M Povijesni maksimum: $ 4.11 $ 4.11 $ 4.11 Povijesni minimum: $ 0.03690885 $ 0.03690885 $ 0.03690885 Trenutna cijena: $ 0.04043303 $ 0.04043303 $ 0.04043303 Saznajte više o cijeni GMT (GMT)

GMT (GMT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GMT (GMT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GMT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GMT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GMT tokena, istražite GMT cijenu tokena uživo!

GMT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GMT? Naša GMT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GMT predviđanje cijene tokena odmah!

