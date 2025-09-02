GameZone (GZONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00276787 $ 0.00276787 $ 0.00276787 24-satna najniža cijena $ 0.00294557 $ 0.00294557 $ 0.00294557 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00276787$ 0.00276787 $ 0.00276787 24-satna najviša cijena $ 0.00294557$ 0.00294557 $ 0.00294557 Najviša cijena ikada $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Najniža cijena $ 0.00214842$ 0.00214842 $ 0.00214842 Promjena cijene (1H) -2.24% Promjena cijene (1D) -4.64% Promjena cijene (7D) -5.26% Promjena cijene (7D) -5.26%

GameZone (GZONE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0027828. Tijekom protekla 24 sata, GZONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00276787 i najviše cijene $ 0.00294557, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GZONE je $ 1.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00214842.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GZONE se promijenio za -2.24% u posljednjih sat vremena, -4.64% u posljednjih 24 sata i -5.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GameZone (GZONE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Količina u optjecaju 419.78M 419.78M 419.78M Ukupna količina 419,779,956.6211147 419,779,956.6211147 419,779,956.6211147

Trenutačna tržišna kapitalizacija GameZone je $ 1.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GZONE je 419.78M, s ukupnom količinom od 419779956.6211147. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.17M.