GameZone Logotip

GameZone Cijena (GZONE)

Neuvršten

1 GZONE u USD cijena uživo:

$0.00278176
$0.00278176
-4.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena GameZone (GZONE)
GameZone (GZONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00276787
24-satna najniža cijena
$ 0.00294557
24-satna najviša cijena

$ 0.00276787
$ 0.00294557
$ 1.18
$ 0.00214842
-2.24%

-4.64%

-5.26%

-5.26%

GameZone (GZONE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0027828. Tijekom protekla 24 sata, GZONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00276787 i najviše cijene $ 0.00294557, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GZONE je $ 1.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00214842.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GZONE se promijenio za -2.24% u posljednjih sat vremena, -4.64% u posljednjih 24 sata i -5.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GameZone (GZONE)

$ 1.17M
$ 1.17M

--
$ 1.17M
$ 1.17M

419.78M
419.78M

419,779,956.6211147
419,779,956.6211147

Trenutačna tržišna kapitalizacija GameZone je $ 1.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GZONE je 419.78M, s ukupnom količinom od 419779956.6211147. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.17M.

GameZone (GZONE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GameZone u USD iznosila je $ -0.000135507441685367.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GameZone u USD iznosila je $ +0.0001262990.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GameZone u USD iznosila je $ +0.0003944875.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GameZone u USD iznosila je $ +0.0000623643451164635.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000135507441685367-4.64%
30 dana$ +0.0001262990+4.54%
60 dana$ +0.0003944875+14.18%
90 dana$ +0.0000623643451164635+2.29%

Što je GameZone (GZONE)

Besides being the paragon blockchain gaming platform, #GAMEZONE offers it's community countless opportunities with a plethora of rewards: early access to groundbreaking new game releases, gaming tokens and NFTs, play-to-earn opportunities, scholarships, advantageous tutorials, and SO MUCH MORE!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs GameZone (GZONE)

Službena web-stranica

GameZone Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GameZone (GZONE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GameZone (GZONE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GameZone.

Provjerite GameZone predviđanje cijene sada!

GZONE u lokalnim valutama

GameZone (GZONE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GameZone (GZONE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GZONE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GameZone (GZONE)

Koliko GameZone (GZONE) vrijedi danas?
Cijena GZONE uživo u USD je 0.0027828 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GZONE u USD?
Trenutačna cijena GZONE u USD je $ 0.0027828. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GameZone?
Tržišna kapitalizacija za GZONE je $ 1.17M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GZONE?
Količina u optjecaju za GZONE je 419.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GZONE?
GZONE je postigao ATH cijenu od 1.18 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GZONE?
GZONE je vidio ATL cijenu od 0.00214842 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GZONE?
24-satni obujam trgovanja za GZONE je -- USD.
Hoće li GZONE još narasti ove godine?
GZONE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GZONE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.