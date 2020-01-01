GameZone (GZONE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GameZone (GZONE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GameZone (GZONE) Informacije Besides being the paragon blockchain gaming platform, #GAMEZONE offers it's community countless opportunities with a plethora of rewards: early access to groundbreaking new game releases, gaming tokens and NFTs, play-to-earn opportunities, scholarships, advantageous tutorials, and SO MUCH MORE! Službena web stranica: https://gamezone.io/ Kupi GZONE odmah!

GameZone (GZONE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GameZone (GZONE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Ukupna količina: $ 419.78M $ 419.78M $ 419.78M Količina u optjecaju: $ 419.78M $ 419.78M $ 419.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Povijesni maksimum: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Povijesni minimum: $ 0.00214842 $ 0.00214842 $ 0.00214842 Trenutna cijena: $ 0.0028564 $ 0.0028564 $ 0.0028564 Saznajte više o cijeni GameZone (GZONE)

GameZone (GZONE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GameZone (GZONE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GZONE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GZONE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GZONE tokena, istražite GZONE cijenu tokena uživo!

