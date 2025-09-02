FRENCHIE (FREN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.34% Promjena cijene (1D) -0.23% Promjena cijene (7D) -0.09% Promjena cijene (7D) -0.09%

FRENCHIE (FREN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FRENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FREN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FREN se promijenio za +1.34% u posljednjih sat vremena, -0.23% u posljednjih 24 sata i -0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FRENCHIE (FREN)

Tržišna kapitalizacija $ 242.69K$ 242.69K $ 242.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 455.59K$ 455.59K $ 455.59K Količina u optjecaju 530.35M 530.35M 530.35M Ukupna količina 995,612,635.33971 995,612,635.33971 995,612,635.33971

Trenutačna tržišna kapitalizacija FRENCHIE je $ 242.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FREN je 530.35M, s ukupnom količinom od 995612635.33971. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 455.59K.