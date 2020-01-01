FRENCHIE (FREN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FRENCHIE (FREN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FRENCHIE (FREN) Informacije Join the world of FRENCHIE. A story driven content/meme token that is built on the principals of transparency and community focussed. With that, the FRENCHIE project is aiming to create a vibrant community and a project that does good for the world around it. FRENCHIE serves as creative platform where creativity and doing good come together. As an original IP in the making, the project features illustrations and animations, that all of which are handdrawn. Službena web stranica: https://frenchiethebull.dog/ Bijela knjiga: https://frenchie.gitbook.io/frenchie Kupi FREN odmah!

FRENCHIE (FREN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FRENCHIE (FREN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 239.05K $ 239.05K $ 239.05K Ukupna količina: $ 995.61M $ 995.61M $ 995.61M Količina u optjecaju: $ 530.35M $ 530.35M $ 530.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 448.76K $ 448.76K $ 448.76K Povijesni maksimum: $ 0.00051532 $ 0.00051532 $ 0.00051532 Povijesni minimum: $ 0.00024137 $ 0.00024137 $ 0.00024137 Trenutna cijena: $ 0.00045074 $ 0.00045074 $ 0.00045074 Saznajte više o cijeni FRENCHIE (FREN)

FRENCHIE (FREN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FRENCHIE (FREN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FREN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FREN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FREN tokena, istražite FREN cijenu tokena uživo!

FREN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FREN? Naša FREN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FREN predviđanje cijene tokena odmah!

