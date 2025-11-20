FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU Cijena danas

Trenutačna cijena FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) danas je --, s promjenom od 0.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RAGEGUY u USD je -- po RAGEGUY.

FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,711.17, s količinom u optjecaju od 999.37M RAGEGUY. Tijekom posljednja 24 sata, RAGEGUY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0023592, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RAGEGUY se kretao -0.22% u posljednjem satu i -14.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY)

Tržišna kapitalizacija $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Količina u optjecaju 999.37M 999.37M 999.37M Ukupna količina 999,366,685.671928 999,366,685.671928 999,366,685.671928

Trenutačna tržišna kapitalizacija FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU je $ 9.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAGEGUY je 999.37M, s ukupnom količinom od 999366685.671928. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.71K.