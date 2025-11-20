Codatta Cijena danas

Trenutačna cijena Codatta (XNY) danas je $ 0.004422, s promjenom od 0.77% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XNY u USD je $ 0.004422 po XNY.

Codatta trenutačno je na #996 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11.06M, s količinom u optjecaju od 2.50B XNY. Tijekom posljednja 24 sata, XNY trgovao je između $ 0.004138 (niska) i $ 0.00462 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.028917157801932714, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.002007819087959233.

U kratkoročnim performansama, XNY se kretao -0.07% u posljednjem satu i +2.83% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 268.55K.

Informacije o tržištu Codatta (XNY)

Poredak No.996 Tržišna kapitalizacija $ 11.06M$ 11.06M $ 11.06M Obujam (24 sata) $ 268.55K$ 268.55K $ 268.55K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.22M$ 44.22M $ 44.22M Količina u optjecaju 2.50B 2.50B 2.50B Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Stopa optjecaja 25.00% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Codatta je $ 11.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 268.55K. Količina u optjecaju XNY je 2.50B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.22M.