Power Protocol Cijena(POWER)
Trenutačna cijena Power Protocol (POWER) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POWER u USD je -- po POWER.
Power Protocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- POWER. Tijekom posljednja 24 sata, POWER trgovao je između -- (niska) i -- (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.
U kratkoročnim performansama, POWER se kretao -- u posljednjem satu i -- tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Power Protocol je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POWER je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.
--
--
--
--
Prati promjene cijena Power Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
No Data
Danas je zabilježena promjena u POWER od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za -- (--), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u POWER od -- (--), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za -- (--), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
U 2040. godini, cijena Power Protocol mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.
Powerloom is the composable data network ensuring next-gen web3 consumer apps and end-users get hassle-free and affordable access to precise, accurate, and verifiable onchain data. $POWER is the native gas token of this ecosystem, facilitating network activities like Snapshotter operations, rewards, and more.
Za dublje razumijevanje Power Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|12-03 18:46:22
|Pravila za valute
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
|12-03 10:11:55
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
|12-03 06:23:37
|Ažuriranja industrije
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
|12-03 00:03:54
|Ažuriranja industrije
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
|12-02 14:51:38
|Ažuriranja industrije
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%
|12-01 22:37:50
|Ažuriranja industrije
CoinShares: Net Inflow of $1.07 Billion into Digital Asset Investment Products Last Week
Najpopularnije kriptovalute s tržišnim podacima dostupnim na MEXC-u
Trenutačno popularne kriptovalute koje privlače značajnu pozornost tržišta
Nedavno navedene kriptovalute koje su dostupne za trgovanje
Današnja najbolja pumpanja kriptovaluta
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.
Iznos
1 POWER = -- USD