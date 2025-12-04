BurzaDEX+
Cijena Power Protocol uživo danas je -- USD.POWER tržišna kapitalizacija je -- USD. Pratite ažuriranja cijene POWER u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Više o POWER

POWER Informacije o cijeni

Što je POWER

POWER Bijela knjiga

POWER Službena web stranica

POWER Tokenomija

POWER Prognoza cijena

Power Protocol Logotip

Power Protocol Cijena(POWER)

Neuvršten

USD
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-12-04 16:37:14 (UTC+8)

Power Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena Power Protocol (POWER) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POWER u USD je -- po POWER.

Power Protocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- POWER. Tijekom posljednja 24 sata, POWER trgovao je između -- (niska) i -- (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, POWER se kretao -- u posljednjem satu i -- tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Power Protocol (POWER)

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Power Protocol je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POWER je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

Power Protocol Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
--
----
24-satna najniža cijena
--
----
24-satna najviša cijena

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Power Protocol (POWER) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Power Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
No Data
Power Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u POWER od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Power Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za -- (--), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Power Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u POWER od -- (--), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Power Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za -- (--), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Predviđanje cijena za Power Protocol

Power Protocol (POWER) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za POWER u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Power Protocol (POWER) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Power Protocol mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Želite li znati koju će cijenu Power Protocol dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za POWER predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na Power Protocol Predviđanje cijene.

Što je Power Protocol (POWER)

Powerloom is the composable data network ensuring next-gen web3 consumer apps and end-users get hassle-free and affordable access to precise, accurate, and verifiable onchain data. $POWER is the native gas token of this ecosystem, facilitating network activities like Snapshotter operations, rewards, and more.

Power Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Power Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Power Protocol web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Power Protocol

Koliko će 1 Power Protocol vrijediti 2030. godine?
Ako bi Power Protocol rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena Power Protocol i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-12-04 16:37:14 (UTC+8)

Power Protocol (POWER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
12-03 18:46:22Pravila za valute
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
12-03 10:11:55Ažuriranja industrije
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
12-03 06:23:37Ažuriranja industrije
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
12-03 00:03:54Ažuriranja industrije
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
12-02 14:51:38Ažuriranja industrije
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%
12-01 22:37:50Ažuriranja industrije
CoinShares: Net Inflow of $1.07 Billion into Digital Asset Investment Products Last Week

Glavne novosti

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

October 6, 2025

Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

October 5, 2025

Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

October 5, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

