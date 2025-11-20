SQUADBOOM Cijena danas

Trenutačna cijena SQUADBOOM (SBM) danas je $ 0.00000132, s promjenom od 86.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SBM u USD je $ 0.00000132 po SBM.

SQUADBOOM trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- SBM. Tijekom posljednja 24 sata, SBM trgovao je između $ 0.000000652 (niska) i $ 0.000004584 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, SBM se kretao -18.37% u posljednjem satu i -99.49% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 640.24K.

Informacije o tržištu SQUADBOOM (SBM)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 640.24K$ 640.24K $ 640.24K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 132.00M$ 132.00M $ 132.00M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija SQUADBOOM je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 640.24K. Količina u optjecaju SBM je --, s ukupnom količinom od 100000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132.00M.