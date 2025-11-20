BNBird Cijena danas

Trenutačna cijena BNBird (BIRD) danas je $ 0.0000769, s promjenom od 23.10% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BIRD u USD je $ 0.0000769 po BIRD.

BNBird trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BIRD. Tijekom posljednja 24 sata, BIRD trgovao je između $ 0.0000702 (niska) i $ 0.0003215 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BIRD se kretao -11.82% u posljednjem satu i -98.26% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 6.49M.

Informacije o tržištu BNBird (BIRD)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 6.49M$ 6.49M $ 6.49M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 76.90K$ 76.90K $ 76.90K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

