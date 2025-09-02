Fely (FELY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.95% Promjena cijene (1D) -0.70% Promjena cijene (7D) +3.50%

Fely (FELY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FELYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FELY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FELY se promijenio za -0.95% u posljednjih sat vremena, -0.70% u posljednjih 24 sata i +3.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fely (FELY)

Tržišna kapitalizacija $ 389.65K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 389.65K Količina u optjecaju 8.88B Ukupna količina 8,882,025,116.536032

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fely je $ 389.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FELY je 8.88B, s ukupnom količinom od 8882025116.536032. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 389.65K.