Fely (FELY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fely (FELY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fely (FELY) Informacije Fely is inspired by the incredible journey of Félicette, the first cat to travel to space. On October 18, 1963, this brave feline astronaut embarked on a historic mission, paving the way for future space exploration. We honor Felicette's legacy by embarking on our own ambitious journey in the world of cryptocurrency. Fely is not just another memecoin; it's a movement. Our mission is to bring the fun and excitement of memecoins to new heights while creating a strong, supportive community. We believe in transparency, fairness, and the power of collective growth. With zero presale and zero team tokens, Fely is built for the community, by the community. Službena web stranica: https://fely.io/ Kupi FELY odmah!

Fely (FELY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fely (FELY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 403.21K $ 403.21K $ 403.21K Ukupna količina: $ 8.88B $ 8.88B $ 8.88B Količina u optjecaju: $ 8.88B $ 8.88B $ 8.88B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 403.21K $ 403.21K $ 403.21K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Fely (FELY)

Fely (FELY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fely (FELY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FELY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FELY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FELY tokena, istražite FELY cijenu tokena uživo!

FELY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FELY? Naša FELY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FELY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!