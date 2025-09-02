Daboo (DABOO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00217015 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) +2.50% Promjena cijene (7D) +6.20%

Daboo (DABOO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DABOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DABOO je $ 0.00217015, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DABOO se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +2.50% u posljednjih 24 sata i +6.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Daboo (DABOO)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Daboo je $ 577.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DABOO je 978.42M, s ukupnom količinom od 978423623.43. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 577.30K.