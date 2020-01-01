Daboo (DABOO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Daboo (DABOO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Daboo (DABOO) Informacije To honor the incredible bravery of Daboo, a heartfelt movement has been created to keep his memory alive The initiative celebrates Daboo's unwavering loyalty and courage while promoting causes that align with his heroic spirit, such aS animal rescue efforts, shelter funding, and pet safety awareness Through storytelling, Daboo's legacy serves as a reminder of the selfless love that animals offer to humans. By sharing his story and supporting these meaningful causes, the memory of Daboo continues to inspire kindness and compassion, ensuring his heroic act is never forgotten No Rug Pulls, No Get Rich Scams. Just Pure love for the meme coins! Službena web stranica: https://www.daboo.org/ Kupi DABOO odmah!

Daboo (DABOO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Daboo (DABOO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 570.82K $ 570.82K $ 570.82K Ukupna količina: $ 978.42M $ 978.42M $ 978.42M Količina u optjecaju: $ 978.42M $ 978.42M $ 978.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 570.82K $ 570.82K $ 570.82K Povijesni maksimum: $ 0.00217015 $ 0.00217015 $ 0.00217015 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00058384 $ 0.00058384 $ 0.00058384 Saznajte više o cijeni Daboo (DABOO)

Daboo (DABOO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Daboo (DABOO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DABOO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DABOO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DABOO tokena, istražite DABOO cijenu tokena uživo!

DABOO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DABOO? Naša DABOO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DABOO predviđanje cijene tokena odmah!

