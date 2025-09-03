Cybertrader AI (CYB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00127982$ 0.00127982 $ 0.00127982 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.33% Promjena cijene (7D) -2.85% Promjena cijene (7D) -2.85%

Cybertrader AI (CYB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CYBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CYB je $ 0.00127982, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CYB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.33% u posljednjih 24 sata i -2.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cybertrader AI (CYB)

Tržišna kapitalizacija $ 20.22K$ 20.22K $ 20.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.22K$ 20.22K $ 20.22K Količina u optjecaju 962.43M 962.43M 962.43M Ukupna količina 962,432,585.218477 962,432,585.218477 962,432,585.218477

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cybertrader AI je $ 20.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CYB je 962.43M, s ukupnom količinom od 962432585.218477. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.22K.