Što je Loopring (LRC)

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Loopring Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Loopring (LRC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Loopring (LRC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Loopring.

Loopring (LRC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Loopring (LRC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LRC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Loopring (LRC)

LRC u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Loopring Resurs

Za dublje razumijevanje Loopring, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Loopring Koliko Loopring (LRC) vrijedi danas? Cijena LRC uživo u USD je 0.1007 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena LRC u USD? $ 0.1007 . Provjerite Trenutačna cijena LRC u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Loopring? Tržišna kapitalizacija za LRC je $ 137.67M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za LRC? Količina u optjecaju za LRC je 1.37B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LRC? LRC je postigao ATH cijenu od 3.827154981643715 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LRC? LRC je vidio ATL cijenu od 0.019860698096 USD . Koliki je obujam trgovanja za LRC? 24-satni obujam trgovanja za LRC je $ 6.18M USD . Hoće li LRC još narasti ove godine? LRC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LRC predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Loopring (LRC) Važna ažuriranja industrije

