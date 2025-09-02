Više o LRC

Loopring Logotip

Loopring Cijena(LRC)

1 LRC u USD cijena uživo:

+3.76%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Loopring (LRC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:04:04 (UTC+8)

Loopring (LRC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+1.54%

+3.76%

+19.73%

+19.73%

Loopring (LRC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1007. Tijekom protekla 24 sata, LRCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.09658 i najviše cijene $ 0.10672, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LRC je $ 3.827154981643715, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.019860698096.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LRC se promijenio za +1.54% u posljednjih sat vremena, +3.76% u posljednjih 24 sata i +19.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Loopring (LRC)

No.282

2017-08-01 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Loopring je $ 137.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 6.18M. Količina u optjecaju LRC je 1.37B, s ukupnom količinom od 1373873397.4424574. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.35M.

Loopring (LRC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Loopring za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0036488+3.76%
30 dana$ +0.02113+26.55%
60 dana$ +0.02422+31.66%
90 dana$ +0.01188+13.37%
Loopring promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LRC od $ +0.0036488 (+3.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Loopring 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.02113 (+26.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Loopring 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LRC od $ +0.02422 (+31.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Loopring 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01188 (+13.37%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Loopring (LRC)?

Pogledajte Loopring stranicu Povijest cijena sada.

Što je Loopring (LRC)

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Loopring dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Loopring ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LRC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Loopring na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Loopring učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Loopring Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Loopring (LRC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Loopring (LRC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Loopring.

Provjerite Loopring predviđanje cijene sada!

Loopring (LRC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Loopring (LRC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LRC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Loopring (LRC)

Tražiš kako kupiti Loopring? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Loopring na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Loopring Resurs

Za dublje razumijevanje Loopring, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Loopring web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Loopring

Koliko Loopring (LRC) vrijedi danas?
Cijena LRC uživo u USD je 0.1007 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LRC u USD?
Trenutačna cijena LRC u USD je $ 0.1007. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Loopring?
Tržišna kapitalizacija za LRC je $ 137.67M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LRC?
Količina u optjecaju za LRC je 1.37B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LRC?
LRC je postigao ATH cijenu od 3.827154981643715 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LRC?
LRC je vidio ATL cijenu od 0.019860698096 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LRC?
24-satni obujam trgovanja za LRC je $ 6.18M USD.
Hoće li LRC još narasti ove godine?
LRC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LRC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:04:04 (UTC+8)

Loopring (LRC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

