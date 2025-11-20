Swarm Network Cijena danas

Trenutačna cijena Swarm Network (TRUTH) danas je $ 0.03715, s promjenom od 8.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRUTH u USD je $ 0.03715 po TRUTH.

Swarm Network trenutačno je na #558 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- TRUTH. Tijekom posljednja 24 sata, TRUTH trgovao je između $ 0.03208 (niska) i $ 0.03751 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.023205670279458693, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.010282833131671878.

U kratkoročnim performansama, TRUTH se kretao +3.74% u posljednjem satu i +29.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 301.68K.

Informacije o tržištu Swarm Network (TRUTH)

Poredak No.558 Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 301.68K$ 301.68K $ 301.68K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 371.50M$ 371.50M $ 371.50M Količina u optjecaju ---- -- Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija Swarm Network je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 301.68K. Količina u optjecaju TRUTH je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 371.50M.