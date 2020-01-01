Cybertrader AI (CYB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cybertrader AI (CYB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cybertrader AI (CYB) Informacije CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation. Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations Službena web stranica: https://cybertrader.bot/ Bijela knjiga: https://cybertrader.bot/docs Kupi CYB odmah!

Cybertrader AI (CYB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cybertrader AI (CYB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.88K $ 20.88K $ 20.88K Ukupna količina: $ 962.43M $ 962.43M $ 962.43M Količina u optjecaju: $ 962.43M $ 962.43M $ 962.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.88K $ 20.88K $ 20.88K Povijesni maksimum: $ 0.00127982 $ 0.00127982 $ 0.00127982 Povijesni minimum: $ 0.00001528 $ 0.00001528 $ 0.00001528 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Cybertrader AI (CYB)

Cybertrader AI (CYB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cybertrader AI (CYB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CYB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CYB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CYB tokena, istražite CYB cijenu tokena uživo!

