Cybertrader AI (CYB) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Cybertrader AI (CYB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Cybertrader AI (CYB) Informacije

CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation.

Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations

Službena web stranica:
https://cybertrader.bot/
Bijela knjiga:
https://cybertrader.bot/docs

Cybertrader AI (CYB) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cybertrader AI (CYB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 20.88K
$ 20.88K
Ukupna količina:
$ 962.43M
$ 962.43M
Količina u optjecaju:
$ 962.43M
$ 962.43M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 20.88K
$ 20.88K
Povijesni maksimum:
$ 0.00127982
$ 0.00127982
Povijesni minimum:
$ 0.00001528
$ 0.00001528
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0

Cybertrader AI (CYB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Cybertrader AI (CYB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CYB tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CYB tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CYB tokena, istražite CYB cijenu tokena uživo!

CYB Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CYB? Naša CYB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Odricanje od odgovornosti

