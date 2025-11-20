Jump Tom Cijena danas

Trenutačna cijena Jump Tom (JUMP) danas je $ 0.0000000000003151, s promjenom od 0.57% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JUMP u USD je $ 0.0000000000003151 po JUMP.

Jump Tom trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- JUMP. Tijekom posljednja 24 sata, JUMP trgovao je između $ 0.0000000000002343 (niska) i $ 0.0000000000008 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, JUMP se kretao -3.05% u posljednjem satu i -99.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 11.12K.

Informacije o tržištu Jump Tom (JUMP)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 11.12K$ 11.12K $ 11.12K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 157.55$ 157.55 $ 157.55 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 500,000,000,000,000 500,000,000,000,000 500,000,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jump Tom je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 11.12K. Količina u optjecaju JUMP je --, s ukupnom količinom od 500000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 157.55.