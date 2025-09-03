CRISPR (CRISP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00121417$ 0.00121417 $ 0.00121417 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.57% Promjena cijene (7D) +3.57%

CRISPR (CRISP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRISPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRISP je $ 0.00121417, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRISP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CRISPR (CRISP)

Tržišna kapitalizacija $ 20.81K$ 20.81K $ 20.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.81K$ 20.81K $ 20.81K Količina u optjecaju 998.58M 998.58M 998.58M Ukupna količina 998,580,882.516272 998,580,882.516272 998,580,882.516272

Trenutačna tržišna kapitalizacija CRISPR je $ 20.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRISP je 998.58M, s ukupnom količinom od 998580882.516272. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.81K.