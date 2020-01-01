CRISPR (CRISP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CRISPR (CRISP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CRISPR (CRISP) Informacije Description: Deliver CRISPR components (Cas9 protein and guide RNA) in a nanoparticle or liposome carrier dissolved in water. ​ Purpose: Introduce targeted mutations or knockouts in specific genes. Method: Design gRNAs targeting genes related to pigmentation, fin development, or neural pathways, and observe phenotypic changes. Potential Outcome: Visible mutations like altered body patterns or reduced pigmentation. Službena web stranica: https://www.aquaticgenlab.com/ Kupi CRISP odmah!

CRISPR (CRISP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CRISPR (CRISP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.04K $ 21.04K $ 21.04K Ukupna količina: $ 998.57M $ 998.57M $ 998.57M Količina u optjecaju: $ 998.57M $ 998.57M $ 998.57M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.04K $ 21.04K $ 21.04K Povijesni maksimum: $ 0.00121417 $ 0.00121417 $ 0.00121417 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni CRISPR (CRISP)

CRISPR (CRISP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CRISPR (CRISP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRISP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRISP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRISP tokena, istražite CRISP cijenu tokena uživo!

CRISP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CRISP? Naša CRISP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CRISP predviđanje cijene tokena odmah!

