Creaticles (CRE8) Informacije Turn your idea for an NFT into an NFT. Creaticles helps you source amazing artists, create, and mint NFTs. All you need is an idea to get started. Creaticles handles everything from there. Službena web stranica: https://creaticles.com/ Kupi CRE8 odmah!

Creaticles (CRE8) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Creaticles (CRE8), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 72.83K $ 72.83K $ 72.83K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 136.07M $ 136.07M $ 136.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 535.26K $ 535.26K $ 535.26K Povijesni maksimum: $ 0.091506 $ 0.091506 $ 0.091506 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00053526 $ 0.00053526 $ 0.00053526 Saznajte više o cijeni Creaticles (CRE8)

Creaticles (CRE8) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Creaticles (CRE8) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRE8 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRE8 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRE8 tokena, istražite CRE8 cijenu tokena uživo!

