Creaticles (CRE8) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.091506$ 0.091506 $ 0.091506 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) -0.35% Promjena cijene (7D) -1.21% Promjena cijene (7D) -1.21%

Creaticles (CRE8) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRE8trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRE8 je $ 0.091506, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRE8 se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, -0.35% u posljednjih 24 sata i -1.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Creaticles (CRE8)

Tržišna kapitalizacija $ 72.82K$ 72.82K $ 72.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 535.19K$ 535.19K $ 535.19K Količina u optjecaju 136.07M 136.07M 136.07M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Creaticles je $ 72.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRE8 je 136.07M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 535.19K.