BUU Cijena (BUU)

Neuvršten

1 BUU u USD cijena uživo:

$0.00016576
-0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BUU (BUU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:01:16 (UTC+8)

BUU (BUU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0

$ 0

$ 0.0270475

$ 0

-1.93%

-0.93%

+7.73%

+7.73%

BUU (BUU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUU je $ 0.0270475, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUU se promijenio za -1.93% u posljednjih sat vremena, -0.93% u posljednjih 24 sata i +7.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BUU (BUU)

$ 165.46K
$ 165.46K

--
--

$ 165.46K
$ 165.46K

998.29M
998.29M

998,288,632.9556947
998,288,632.9556947

Trenutačna tržišna kapitalizacija BUU je $ 165.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUU je 998.29M, s ukupnom količinom od 998288632.9556947. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 165.46K.

BUU (BUU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BUU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BUU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BUU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BUU u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.93%
30 dana$ 0+4.22%
60 dana$ 0-36.13%
90 dana$ 0--

Što je BUU (BUU)

In the shadows, a community arose, a new vibe, a mischievous vibe. It’s all about the community and art. Together, we’re building a playful realm where creativity and fun collide. We are the little devils that stir the pot and flip the script. Born from mischief, we thrive on chaos, fun, and breaking the rules—just enough to leave a mark, but not enough to destroy. We’re here to give meme culture a face, a soul, and a spark of playful rebellion. No lifeless coins, no empty promises—just endless fun, creativity, and a world where digital mischief meets real-world impact.

Resurs BUU (BUU)

Službena web-stranica

BUU Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BUU (BUU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BUU (BUU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BUU.

Provjerite BUU predviđanje cijene sada!

BUU u lokalnim valutama

BUU (BUU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BUU (BUU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BUU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BUU (BUU)

Koliko BUU (BUU) vrijedi danas?
Cijena BUU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BUU u USD?
Trenutačna cijena BUU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BUU?
Tržišna kapitalizacija za BUU je $ 165.46K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BUU?
Količina u optjecaju za BUU je 998.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BUU?
BUU je postigao ATH cijenu od 0.0270475 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BUU?
BUU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BUU?
24-satni obujam trgovanja za BUU je -- USD.
Hoće li BUU još narasti ove godine?
BUU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BUU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.