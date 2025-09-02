BUU (BUU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0270475$ 0.0270475 $ 0.0270475 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.93% Promjena cijene (1D) -0.93% Promjena cijene (7D) +7.73% Promjena cijene (7D) +7.73%

BUU (BUU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUU je $ 0.0270475, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUU se promijenio za -1.93% u posljednjih sat vremena, -0.93% u posljednjih 24 sata i +7.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BUU (BUU)

Tržišna kapitalizacija $ 165.46K$ 165.46K $ 165.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 165.46K$ 165.46K $ 165.46K Količina u optjecaju 998.29M 998.29M 998.29M Ukupna količina 998,288,632.9556947 998,288,632.9556947 998,288,632.9556947

Trenutačna tržišna kapitalizacija BUU je $ 165.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUU je 998.29M, s ukupnom količinom od 998288632.9556947. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 165.46K.