BUU (BUU) Informacije In the shadows, a community arose, a new vibe, a mischievous vibe. It’s all about the community and art. Together, we’re building a playful realm where creativity and fun collide. We are the little devils that stir the pot and flip the script. Born from mischief, we thrive on chaos, fun, and breaking the rules—just enough to leave a mark, but not enough to destroy. We’re here to give meme culture a face, a soul, and a spark of playful rebellion. No lifeless coins, no empty promises—just endless fun, creativity, and a world where digital mischief meets real-world impact. Službena web stranica: https://buu.monster Kupi BUU odmah!

BUU (BUU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BUU (BUU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 168.25K $ 168.25K $ 168.25K Ukupna količina: $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M Količina u optjecaju: $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 168.25K $ 168.25K $ 168.25K Povijesni maksimum: $ 0.0270475 $ 0.0270475 $ 0.0270475 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00016854 $ 0.00016854 $ 0.00016854 Saznajte više o cijeni BUU (BUU)

BUU (BUU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BUU (BUU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUU tokena, istražite BUU cijenu tokena uživo!

