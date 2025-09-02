Balanced (BALN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.062341 24-satna najniža cijena $ 0.075875 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 2.1 Najniža cijena $ 0.04903173 Promjena cijene (1H) +0.43% Promjena cijene (1D) -5.04% Promjena cijene (7D) +4.48%

Balanced (BALN) cijena u stvarnom vremenu je $0.072047. Tijekom protekla 24 sata, BALNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.062341 i najviše cijene $ 0.075875, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BALN je $ 2.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04903173.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BALN se promijenio za +0.43% u posljednjih sat vremena, -5.04% u posljednjih 24 sata i +4.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Balanced (BALN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.91M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.91M Količina u optjecaju 26.47M Ukupna količina 26,470,733.03414851

Trenutačna tržišna kapitalizacija Balanced je $ 1.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BALN je 26.47M, s ukupnom količinom od 26470733.03414851. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.91M.