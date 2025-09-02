Više o BALN

Balanced Cijena (BALN)

1 BALN u USD cijena uživo:

$0.072047
$0.072047$0.072047
-5.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Balanced (BALN)
Balanced (BALN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.062341
$ 0.062341$ 0.062341
24-satna najniža cijena
$ 0.075875
$ 0.075875$ 0.075875
24-satna najviša cijena

$ 0.062341
$ 0.062341$ 0.062341

$ 0.075875
$ 0.075875$ 0.075875

$ 2.1
$ 2.1$ 2.1

$ 0.04903173
$ 0.04903173$ 0.04903173

+0.43%

-5.04%

+4.48%

+4.48%

Balanced (BALN) cijena u stvarnom vremenu je $0.072047. Tijekom protekla 24 sata, BALNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.062341 i najviše cijene $ 0.075875, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BALN je $ 2.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04903173.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BALN se promijenio za +0.43% u posljednjih sat vremena, -5.04% u posljednjih 24 sata i +4.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Balanced (BALN)

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

--
----

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

26.47M
26.47M 26.47M

26,470,733.03414851
26,470,733.03414851 26,470,733.03414851

Trenutačna tržišna kapitalizacija Balanced je $ 1.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BALN je 26.47M, s ukupnom količinom od 26470733.03414851. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.91M.

Balanced (BALN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Balanced u USD iznosila je $ -0.00382813387103215.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Balanced u USD iznosila je $ +0.0040565270.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Balanced u USD iznosila je $ -0.0140624792.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Balanced u USD iznosila je $ -0.01648323076410267.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00382813387103215-5.04%
30 dana$ +0.0040565270+5.63%
60 dana$ -0.0140624792-19.51%
90 dana$ -0.01648323076410267-18.61%

Što je Balanced (BALN)

BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Balanced (BALN)

Službena web-stranica

Balanced Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Balanced (BALN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Balanced (BALN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Balanced.

Provjerite Balanced predviđanje cijene sada!

BALN u lokalnim valutama

Balanced (BALN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Balanced (BALN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BALN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Balanced (BALN)

Koliko Balanced (BALN) vrijedi danas?
Cijena BALN uživo u USD je 0.072047 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BALN u USD?
Trenutačna cijena BALN u USD je $ 0.072047. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Balanced?
Tržišna kapitalizacija za BALN je $ 1.91M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BALN?
Količina u optjecaju za BALN je 26.47M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BALN?
BALN je postigao ATH cijenu od 2.1 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BALN?
BALN je vidio ATL cijenu od 0.04903173 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BALN?
24-satni obujam trgovanja za BALN je -- USD.
Hoće li BALN još narasti ove godine?
BALN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BALN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
