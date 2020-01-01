Balanced (BALN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Balanced (BALN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Balanced (BALN) Informacije BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it. Službena web stranica: https://balanced.network/ Kupi BALN odmah!

Balanced (BALN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Balanced (BALN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Ukupna količina: $ 26.47M $ 26.47M $ 26.47M Količina u optjecaju: $ 26.47M $ 26.47M $ 26.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Povijesni maksimum: $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 Povijesni minimum: $ 0.04903173 $ 0.04903173 $ 0.04903173 Trenutna cijena: $ 0.07239 $ 0.07239 $ 0.07239 Saznajte više o cijeni Balanced (BALN)

Balanced (BALN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Balanced (BALN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BALN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BALN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BALN tokena, istražite BALN cijenu tokena uživo!

