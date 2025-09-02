Zilliqa (ZIL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01108. Tijekom protekla 24 sata, ZILtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01081 i najviše cijene $ 0.01151, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZIL je $ 0.25629331, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00247720674605.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZIL se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i -0.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Zilliqa (ZIL)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Zilliqa je $ 216.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 643.19K. Količina u optjecaju ZIL je 19.52B, s ukupnom količinom od 20197382946.28084. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 232.68M.
Zilliqa (ZIL) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Zilliqa za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00001
-0.09%
30 dana
$ +0.00059
+5.62%
60 dana
$ +0.00013
+1.18%
90 dana
$ -0.00083
-6.97%
Zilliqa promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ZIL od $ -0.00001 (-0.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Zilliqa 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00059 (+5.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Zilliqa 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZIL od $ +0.00013 (+1.18%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Zilliqa 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00083 (-6.97%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Zilliqa (ZIL)?
Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.
Zilliqa dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Zilliqa ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ZIL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Zilliqa na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Zilliqa učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Razumijevanje tokenomike Zilliqa (ZIL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZIL opsežnoj tokenomici tokena odmah!
