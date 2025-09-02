Što je Zilliqa (ZIL)

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

Zilliqa (ZIL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zilliqa (ZIL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZIL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Zilliqa Resurs

Za dublje razumijevanje Zilliqa, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zilliqa Koliko Zilliqa (ZIL) vrijedi danas? Cijena ZIL uživo u USD je 0.01108 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena ZIL u USD? $ 0.01108 . Provjerite Trenutačna cijena ZIL u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Zilliqa? Tržišna kapitalizacija za ZIL je $ 216.24M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za ZIL? Količina u optjecaju za ZIL je 19.52B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZIL? ZIL je postigao ATH cijenu od 0.25629331 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZIL? ZIL je vidio ATL cijenu od 0.00247720674605 USD . Koliki je obujam trgovanja za ZIL? 24-satni obujam trgovanja za ZIL je $ 643.19K USD . Hoće li ZIL još narasti ove godine? ZIL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZIL predviđanje cijene za detaljniju analizu.

