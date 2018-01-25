ZIL

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

ImeZIL

PoredakNo.195

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.08%

Količina u optjecaju19,526,369,631.642887

Maksimalna količina21,000,000,000

Ukupna količina20,207,525,043.18622

Stopa optjecaja0.9298%

Datum izdavanja2018-01-25 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.0081 USDT

Najviša vrijednost svih vremena0.25629331,2021-05-06

Najniža cijena0.00247720674605,2020-03-13

Javni blockchainZIL

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
