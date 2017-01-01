Horizen (ZEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Horizen (ZEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Horizen (ZEN) Informacije Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen. Službena web stranica: https://www.horizen.io/ Bijela knjiga: https://www.horizen.io/research/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xf43eb8de897fbc7f2502483b2bef7bb9ea179229 Kupi ZEN odmah!

Horizen (ZEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Horizen (ZEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 121.77M $ 121.77M $ 121.77M Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 17.34M $ 17.34M $ 17.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 147.48M $ 147.48M $ 147.48M Povijesni maksimum: $ 166.57 $ 166.57 $ 166.57 Povijesni minimum: $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 Trenutna cijena: $ 7.023 $ 7.023 $ 7.023 Saznajte više o cijeni Horizen (ZEN)

Horizen (ZEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Horizen (ZEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZEN tokena, istražite ZEN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ZEN Jeste li zainteresirani za dodavanje Horizen (ZEN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ZEN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ZEN na MEXC-u odmah!

Horizen (ZEN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ZEN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ZEN povijest cijena odmah!

ZEN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZEN? Naša ZEN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZEN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!