ZEN

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

ImeZEN

PoredakNo.308

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)83,17%

Količina u optjecaju17.338.525,73404655

Maksimalna količina21.000.000

Ukupna količina21.000.000

Stopa optjecaja0.8256%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena168.15416287,2021-05-08

Najniža cijena3.092439889907837,2017-07-31

Javni blockchainNONE

UvodHorizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.