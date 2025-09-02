Više o BIO

BIO Protocol Cijena(BIO)

$0.14029
-1.99%1D
Grafikon aktualnih cijena BIO Protocol (BIO)
BIO Protocol (BIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.92%

-1.99%

-28.10%

-28.10%

BIO Protocol (BIO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1402. Tijekom protekla 24 sata, BIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.13668 i najviše cijene $ 0.1684, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIO je $ 0.922573910059997, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04074391154989823.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIO se promijenio za -1.92% u posljednjih sat vremena, -1.99% u posljednjih 24 sata i -28.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BIO Protocol (BIO)

No.171

50.35%

0.01%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija BIO Protocol je $ 234.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 12.27M. Količina u optjecaju BIO je 1.67B, s ukupnom količinom od 3320000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 465.46M.

BIO Protocol (BIO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BIO Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0028485-1.99%
30 dana$ +0.08434+150.98%
60 dana$ +0.08552+156.40%
90 dana$ +0.07052+101.20%
BIO Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BIO od $ -0.0028485 (-1.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BIO Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.08434 (+150.98%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BIO Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BIO od $ +0.08552 (+156.40%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BIO Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.07052 (+101.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BIO Protocol (BIO)?

Pogledajte BIO Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je BIO Protocol (BIO)

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

BIO Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BIO Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BIO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BIO Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BIO Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BIO Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BIO Protocol (BIO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BIO Protocol (BIO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BIO Protocol.

Provjerite BIO Protocol predviđanje cijene sada!

BIO Protocol (BIO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BIO Protocol (BIO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BIO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BIO Protocol (BIO)

Tražiš kako kupiti BIO Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BIO Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BIO Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje BIO Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena BIO Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BIO Protocol

Koliko BIO Protocol (BIO) vrijedi danas?
Cijena BIO uživo u USD je 0.1402 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BIO u USD?
Trenutačna cijena BIO u USD je $ 0.1402. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BIO Protocol?
Tržišna kapitalizacija za BIO je $ 234.38M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BIO?
Količina u optjecaju za BIO je 1.67B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BIO?
BIO je postigao ATH cijenu od 0.922573910059997 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BIO?
BIO je vidio ATL cijenu od 0.04074391154989823 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BIO?
24-satni obujam trgovanja za BIO je $ 12.27M USD.
Hoće li BIO još narasti ove godine?
BIO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BIO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
BIO Protocol (BIO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

