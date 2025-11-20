TAC Cijena danas

Trenutačna cijena TAC (TAC) danas je $ 0.004435, s promjenom od 0.91% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TAC u USD je $ 0.004435 po TAC.

TAC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- TAC. Tijekom posljednja 24 sata, TAC trgovao je između $ 0.004172 (niska) i $ 0.004857 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, TAC se kretao +1.30% u posljednjem satu i -14.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 76.44K.

Informacije o tržištu TAC (TAC)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 76.44K$ 76.44K $ 76.44K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.35M$ 44.35M $ 44.35M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain TONCOIN

