Yee Token Cijena danas

Trenutačna cijena Yee Token (YEE) danas je $ 0.005445, s promjenom od 6.95% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YEE u USD je $ 0.005445 po YEE.

Yee Token trenutačno je na #1173 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5.45M, s količinom u optjecaju od 1.00B YEE. Tijekom posljednja 24 sata, YEE trgovao je između $ 0.005351 (niska) i $ 0.006 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03029092316474923, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000001583969794063.

U kratkoročnim performansama, YEE se kretao -1.40% u posljednjem satu i +1.49% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 58.49K.

Informacije o tržištu Yee Token (YEE)

Poredak No.1173 Tržišna kapitalizacija $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M Obujam (24 sata) $ 58.49K$ 58.49K $ 58.49K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 100.00% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yee Token je $ 5.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.49K. Količina u optjecaju YEE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.45M.