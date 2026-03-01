Yee Token (YEE) Tokenomika

Yee Token (YEE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Yee Token (YEE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Yee Token (YEE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yee Token (YEE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 5.52M
$ 5.52M$ 5.52M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 5.52M
$ 5.52M$ 5.52M
Povijesni maksimum:
$ 0.03269
$ 0.03269$ 0.03269
Povijesni minimum:
$ 0.000001583969794063
$ 0.000001583969794063$ 0.000001583969794063
Trenutna cijena:
$ 0.005517
$ 0.005517$ 0.005517

Yee Token (YEE) Informacije

$YEE is a community-driven memecoin inspired by the classic internet meme character — Yee the Dinosaur. It was created to "fight Pepe again," humorously accusing Pepe of launching early in 2023 and stealing Yee’s original token launch plan.

Službena web stranica:
https://yeetoken.vip/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x9Ac9468E7E3E1D194080827226B45d0B892C77Fd

Yee Token (YEE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Yee Token (YEE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj YEE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja YEE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku YEE tokena, istražite YEE cijenu tokena uživo!

