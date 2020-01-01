XRPaynet (XRPAYNET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XRPaynet (XRPAYNET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XRPaynet (XRPAYNET) Informacije XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless. Službena web stranica: https://xrpaynet.com/ Istraživač blokova: https://xrpscan.com/account/r9rRLst96Ue4YTDQkWWkX1ePB6p6Ye4FkA Kupi XRPAYNET odmah!

XRPaynet (XRPAYNET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XRPaynet (XRPAYNET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 129.22K $ 129.22K $ 129.22K Ukupna količina: $ 29.99B $ 29.99B $ 29.99B Količina u optjecaju: $ 5.61B $ 5.61B $ 5.61B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 690.42K $ 690.42K $ 690.42K Povijesni maksimum: $ 0.00821 $ 0.00821 $ 0.00821 Povijesni minimum: $ 0.000026473342262861 $ 0.000026473342262861 $ 0.000026473342262861 Trenutna cijena: $ 0.00002302 $ 0.00002302 $ 0.00002302 Saznajte više o cijeni XRPaynet (XRPAYNET)

XRPaynet (XRPAYNET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XRPaynet (XRPAYNET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XRPAYNET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XRPAYNET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XRPAYNET tokena, istražite XRPAYNET cijenu tokena uživo!

