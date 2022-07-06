XRPAYNET

XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless.

ImeXRPAYNET

PoredakNo.2812

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju5,613,529,403.74

Maksimalna količina29,992,295,954.49

Ukupna količina29,992,295,954.49

Stopa optjecaja0.1871%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.014988003206414113,2022-07-06

Najniža cijena0.00002159930267302,2025-09-06

Javni blockchainXRP

Sektor

Društvene mreže

