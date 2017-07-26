Binance Coin (BNB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Binance Coin (BNB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Binance Coin (BNB) Informacije
What is Binance Coin?
BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from "go-ethereum". It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus ("Parlia"), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.
Službena web stranica: https://bnbchain.org/en
Istraživač blokova: https://explorer.bnbchain.org/

Binance Coin (BNB) Tokenomika i analiza cijena
Tržišna kapitalizacija: $ 118.14B
Ukupna količina: $ 139.19M
Količina u optjecaju: $ 139.19M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 118.14B
Povijesni maksimum: $ 900.37
Povijesni minimum: $ 0.09610939770936966
Trenutna cijena: $ 848.8

Detaljna struktura tokena Binance Coin(BNB) Detaljnije istražite kako se BNB tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Issuance Mechanism Initial Supply : BNB was launched with a maximum supply of 200 million tokens.

: BNB was launched with a maximum supply of 200 million tokens. Pre-mine : All tokens were pre-mined at genesis.

: All tokens were pre-mined at genesis. Burn Mechanisms : BNB employs two main burn mechanisms: Auto-Burn : A quarterly, formula-based burn that reduces supply based on BNB price and BSC block production. The goal is to reduce total supply to 100 million BNB. Real-Time Burn (BEP-95) : A portion of gas fees on BNB Smart Chain is burned in real time, further reducing supply. Pioneer Burn : Lost tokens (due to user error) can be covered by the Pioneer Burn Program and included in quarterly burns.

: BNB employs two main burn mechanisms: No Ongoing Minting: After genesis, no new BNB tokens are minted; supply only decreases via burns. Allocation Mechanism At genesis, the 200 million BNB tokens were allocated as follows: Allocation Amount (BNB) % of Total Unlock Schedule / Notes ICO 100,000,000 50% Distributed to public investors after ICO (within 5 days) Founding Team 80,000,000 40% 20% at genesis, then 20% annually for 4 years (cliff) Angel Investors 20,000,000 10% Not specified Public Sale (ICO) : Held June 30–July 20, 2017. 100 million BNB sold, raising $15 million.

: Held June 30–July 20, 2017. 100 million BNB sold, raising $15 million. Founders : 80 million BNB, with a 5-year vesting schedule (20% at genesis, then 20% per year).

: 80 million BNB, with a 5-year vesting schedule (20% at genesis, then 20% per year). Angel Investors: 20 million BNB, details not fully specified. Usage and Incentive Mechanism BNB is a multi-utility token with the following uses and incentives: Network Utility : Gas fees on BNB Smart Chain, opBNB, and BNB Greenfield. Payment for deploying smart contracts and un-jailing validators.

: Staking and Delegation : Validators must self-stake at least 2,000 BNB to be eligible. Tokenholders can delegate BNB to validators and share in transaction fee rewards. Validators and delegators are rewarded daily from transaction fees.

: Exchange Utility : Used for trading fee discounts on Binance (25% for spot, 10% for futures).

: DeFi and CeFi : Used in BNB Vault, Launchpad, and Earn products for yield and event rewards. Liquid staking providers (e.g., ListaDAO, Stader, pStake) allow users to stake BNB and receive liquid tokens for use in DeFi.

: Incentive Programs : TVL incentive programs, bug bounties, grant programs, and referral rewards. BNB is used as a reward in ecosystem growth and security initiatives.

: Locking Mechanism Founding Team : 80 million BNB subject to a 5-year vesting schedule (20% at genesis, then 20% per year).

: 80 million BNB subject to a 5-year vesting schedule (20% at genesis, then 20% per year). Angel Investors : Locking details not fully specified.

: Locking details not fully specified. ICO : Tokens distributed within 5 days post-ICO; no lockup.

: Tokens distributed within 5 days post-ICO; no lockup. Staking/Delegation : Unbonding period of 7 days for staked BNB.

: Unbonding period of 7 days for staked BNB. DeFi Products: Locking periods vary by product (e.g., Simple Earn: 15–120 days). Unlocking Time Allocation Unlock Start Unlock End Unlock Details Founding Team 2017-07-28 2021-07-28 20% at genesis, then 20% annually for 4 years Angel Investors 2017-07-28 2021-07-28 Not specified ICO 2017-07-28 2017-08-04 Within 5 working days after ICO Summary Table Allocation Amount (BNB) % of Total Unlock Schedule / Notes ICO 100,000,000 50% Distributed to public investors after ICO (within 5 days) Founding Team 80,000,000 40% 20% at genesis, then 20% annually for 4 years (cliff) Angel Investors 20,000,000 10% Not specified Additional Notes Deflationary Model : BNB’s supply is strictly deflationary due to regular burns.

: BNB’s supply is strictly deflationary due to regular burns. No Governance Rights : BNB does not confer legal claims, voting rights, or profit-sharing in Binance or its affiliates.

: BNB does not confer legal claims, voting rights, or profit-sharing in Binance or its affiliates. Network Security : BNB is central to the PoSA consensus, incentivizing validators and delegators.

: BNB is central to the PoSA consensus, incentivizing validators and delegators. Ecosystem Growth: BNB is used to incentivize DeFi, dApp development, and user participation through various programs. This comprehensive overview covers BNB’s token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms, with a focus on transparency and the latest available data.

Binance Coin (BNB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Binance Coin (BNB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina: Maksimalan broj BNB tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BNB tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Binance Coin (BNB) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena BNB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

BNB Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide BNB? Naša BNB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

