EON Marketplace (EON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EON Marketplace (EON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EON Marketplace (EON) Informacije EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network. Službena web stranica: https://eonchain.xyz Bijela knjiga: https://eon-marketplace.gitbook.io/eon-documentation Istraživač blokova: https://explorer.wodrpc.org/#/token/0x31ce96ae990c374a567b3df38ee4c1d27e630f8c Kupi EON odmah!

EON Marketplace (EON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EON Marketplace (EON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 260.00K $ 260.00K $ 260.00K Povijesni maksimum: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0026 $ 0.0026 $ 0.0026 Saznajte više o cijeni EON Marketplace (EON)

EON Marketplace (EON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EON Marketplace (EON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EON tokena, istražite EON cijenu tokena uživo!

Kako kupiti EON Jeste li zainteresirani za dodavanje EON Marketplace (EON) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje EON, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati EON na MEXC-u odmah!

EON Marketplace (EON) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EON pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite EON povijest cijena odmah!

EON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EON? Naša EON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EON predviđanje cijene tokena odmah!

