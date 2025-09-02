Više o XION

XION Informacije o cijeni

XION Bijela knjiga

XION Službena web stranica

XION Tokenomija

XION Prognoza cijena

XION Povijest

Vodič za kupnju XION

Konverter XION u fiducijarnu valutu

XION Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

XION Logotip

XION Cijena(XION)

1 XION u USD cijena uživo:

$0.876
$0.876$0.876
-3.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena XION (XION)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:08:08 (UTC+8)

XION (XION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.865
$ 0.865$ 0.865
24-satna najniža cijena
$ 0.9601
$ 0.9601$ 0.9601
24-satna najviša cijena

$ 0.865
$ 0.865$ 0.865

$ 0.9601
$ 0.9601$ 0.9601

$ 12.087
$ 12.087$ 12.087

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

+0.41%

-3.01%

+1.71%

+1.71%

XION (XION) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.876. Tijekom protekla 24 sata, XIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.865 i najviše cijene $ 0.9601, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XION je $ 12.087, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.5.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XION se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, -3.01% u posljednjih 24 sata i +1.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XION (XION)

No.674

$ 34.19M
$ 34.19M$ 34.19M

$ 31.28K
$ 31.28K$ 31.28K

$ 175.20M
$ 175.20M$ 175.20M

39.03M
39.03M 39.03M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

19.51%

XION

Trenutačna tržišna kapitalizacija XION je $ 34.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 31.28K. Količina u optjecaju XION je 39.03M, s ukupnom količinom od 200000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 175.20M.

XION (XION) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena XION za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.027186-3.01%
30 dana$ -0.164-15.77%
60 dana$ -0.004-0.46%
90 dana$ -0.3253-27.08%
XION promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XION od $ -0.027186 (-3.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

XION 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.164 (-15.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

XION 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XION od $ -0.004 (-0.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

XION 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.3253 (-27.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena XION (XION)?

Pogledajte XION stranicu Povijest cijena sada.

Što je XION (XION)

Total Supply: 200,000,000 XION .XION is the first walletless L1 blockchain ecosystem purpose built for mainstream adoption through chain abstraction.

XION dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje XION ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XION dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o XION na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje XION učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

XION Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XION (XION) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XION (XION) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XION.

Provjerite XION predviđanje cijene sada!

XION (XION) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XION (XION) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XION opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti XION (XION)

Tražiš kako kupiti XION? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti XION na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XION u lokalnim valutama

1 XION(XION) u VND
23,051.94
1 XION(XION) u AUD
A$1.33152
1 XION(XION) u GBP
0.63948
1 XION(XION) u EUR
0.7446
1 XION(XION) u USD
$0.876
1 XION(XION) u MYR
RM3.69672
1 XION(XION) u TRY
36.03864
1 XION(XION) u JPY
¥128.772
1 XION(XION) u ARS
ARS$1,206.61116
1 XION(XION) u RUB
70.57932
1 XION(XION) u INR
77.088
1 XION(XION) u IDR
Rp14,360.65344
1 XION(XION) u KRW
1,221.7572
1 XION(XION) u PHP
50.03712
1 XION(XION) u EGP
￡E.42.51228
1 XION(XION) u BRL
R$4.76544
1 XION(XION) u CAD
C$1.20012
1 XION(XION) u BDT
106.46028
1 XION(XION) u NGN
1,341.49764
1 XION(XION) u COP
$3,518.06856
1 XION(XION) u ZAR
R.15.42636
1 XION(XION) u UAH
36.24012
1 XION(XION) u VES
Bs127.896
1 XION(XION) u CLP
$849.72
1 XION(XION) u PKR
Rs248.22336
1 XION(XION) u KZT
471.47196
1 XION(XION) u THB
฿28.2948
1 XION(XION) u TWD
NT$26.83188
1 XION(XION) u AED
د.إ3.21492
1 XION(XION) u CHF
Fr0.7008
1 XION(XION) u HKD
HK$6.82404
1 XION(XION) u AMD
֏334.85976
1 XION(XION) u MAD
.د.م7.86648
1 XION(XION) u MXN
$16.3374
1 XION(XION) u SAR
ريال3.285
1 XION(XION) u PLN
3.17988
1 XION(XION) u RON
лв3.79308
1 XION(XION) u SEK
kr8.22564
1 XION(XION) u BGN
лв1.46292
1 XION(XION) u HUF
Ft295.54488
1 XION(XION) u CZK
18.2646
1 XION(XION) u KWD
د.ك0.26718
1 XION(XION) u ILS
2.9346
1 XION(XION) u AOA
Kz798.53532
1 XION(XION) u BHD
.د.ب0.329376
1 XION(XION) u BMD
$0.876
1 XION(XION) u DKK
kr5.58012
1 XION(XION) u HNL
L22.91616
1 XION(XION) u MUR
40.1208
1 XION(XION) u NAD
$15.38256
1 XION(XION) u NOK
kr8.75124
1 XION(XION) u NZD
$1.48044
1 XION(XION) u PAB
B/.0.876
1 XION(XION) u PGK
K3.70548
1 XION(XION) u QAR
ر.ق3.18864
1 XION(XION) u RSD
дин.87.65256

XION Resurs

Za dublje razumijevanje XION, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena XION web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XION

Koliko XION (XION) vrijedi danas?
Cijena XION uživo u USD je 0.876 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XION u USD?
Trenutačna cijena XION u USD je $ 0.876. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XION?
Tržišna kapitalizacija za XION je $ 34.19M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XION?
Količina u optjecaju za XION je 39.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XION?
XION je postigao ATH cijenu od 12.087 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XION?
XION je vidio ATL cijenu od 0.5 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XION?
24-satni obujam trgovanja za XION je $ 31.28K USD.
Hoće li XION još narasti ove godine?
XION mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XION predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:08:08 (UTC+8)

XION (XION) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

XION u USD kalkulator

Iznos

XION
XION
USD
USD

1 XION = 0.876 USD

Trgujte XION

XIONUSDT
$0.876
$0.876$0.876
-3.01%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine