Avalaunch Cijena(XAVA)

1 XAVA u USD cijena uživo:

$0.2459
$0.2459$0.2459
-2.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Avalaunch (XAVA)
Avalaunch (XAVA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.244
$ 0.244$ 0.244
24-satna najniža cijena
$ 0.2613
$ 0.2613$ 0.2613
24-satna najviša cijena

$ 0.244
$ 0.244$ 0.244

$ 0.2613
$ 0.2613$ 0.2613

$ 20.19698708165188
$ 20.19698708165188$ 20.19698708165188

$ 0.1386760254658109
$ 0.1386760254658109$ 0.1386760254658109

+0.65%

-2.10%

-8.63%

-8.63%

Avalaunch (XAVA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2458. Tijekom protekla 24 sata, XAVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.244 i najviše cijene $ 0.2613, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XAVA je $ 20.19698708165188, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1386760254658109.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XAVA se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, -2.10% u posljednjih 24 sata i -8.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Avalaunch (XAVA)

No.3907

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.95K
$ 56.95K$ 56.95K

$ 24.58M
$ 24.58M$ 24.58M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

AVAX_CCHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Avalaunch je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.95K. Količina u optjecaju XAVA je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.58M.

Avalaunch (XAVA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Avalaunch za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.005275-2.10%
30 dana$ -0.0348-12.41%
60 dana$ +0.0053+2.20%
90 dana$ +0.0325+15.23%
Avalaunch promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XAVA od $ -0.005275 (-2.10%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Avalaunch 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0348 (-12.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Avalaunch 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XAVA od $ +0.0053 (+2.20%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Avalaunch 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0325 (+15.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Avalaunch (XAVA)?

Pogledajte Avalaunch stranicu Povijest cijena sada.

Što je Avalaunch (XAVA)

Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.

Avalaunch dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Avalaunch ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XAVA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Avalaunch na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Avalaunch učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Avalaunch Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Avalaunch (XAVA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Avalaunch (XAVA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Avalaunch.

Provjerite Avalaunch predviđanje cijene sada!

Avalaunch (XAVA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Avalaunch (XAVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XAVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Avalaunch (XAVA)

Tražiš kako kupiti Avalaunch? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Avalaunch na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XAVA u lokalnim valutama

1 Avalaunch(XAVA) u VND
6,468.227
1 Avalaunch(XAVA) u AUD
A$0.373616
1 Avalaunch(XAVA) u GBP
0.179434
1 Avalaunch(XAVA) u EUR
0.20893
1 Avalaunch(XAVA) u USD
$0.2458
1 Avalaunch(XAVA) u MYR
RM1.037276
1 Avalaunch(XAVA) u TRY
10.112212
1 Avalaunch(XAVA) u JPY
¥36.1326
1 Avalaunch(XAVA) u ARS
ARS$338.567378
1 Avalaunch(XAVA) u RUB
19.804106
1 Avalaunch(XAVA) u INR
21.664812
1 Avalaunch(XAVA) u IDR
Rp4,029.507552
1 Avalaunch(XAVA) u KRW
341.863556
1 Avalaunch(XAVA) u PHP
14.064676
1 Avalaunch(XAVA) u EGP
￡E.11.928674
1 Avalaunch(XAVA) u BRL
R$1.334694
1 Avalaunch(XAVA) u CAD
C$0.336746
1 Avalaunch(XAVA) u BDT
29.92615
1 Avalaunch(XAVA) u NGN
376.993292
1 Avalaunch(XAVA) u COP
$991.12705
1 Avalaunch(XAVA) u ZAR
R.4.328538
1 Avalaunch(XAVA) u UAH
10.18841
1 Avalaunch(XAVA) u VES
Bs35.8868
1 Avalaunch(XAVA) u CLP
$237.9344
1 Avalaunch(XAVA) u PKR
Rs69.767872
1 Avalaunch(XAVA) u KZT
132.577146
1 Avalaunch(XAVA) u THB
฿7.931966
1 Avalaunch(XAVA) u TWD
NT$7.531312
1 Avalaunch(XAVA) u AED
د.إ0.902086
1 Avalaunch(XAVA) u CHF
Fr0.19664
1 Avalaunch(XAVA) u HKD
HK$1.914782
1 Avalaunch(XAVA) u AMD
֏94.03079
1 Avalaunch(XAVA) u MAD
.د.م2.2122
1 Avalaunch(XAVA) u MXN
$4.586628
1 Avalaunch(XAVA) u SAR
ريال0.92175
1 Avalaunch(XAVA) u PLN
0.894712
1 Avalaunch(XAVA) u RON
лв1.064314
1 Avalaunch(XAVA) u SEK
kr2.312978
1 Avalaunch(XAVA) u BGN
лв0.410486
1 Avalaunch(XAVA) u HUF
Ft83.06811
1 Avalaunch(XAVA) u CZK
5.132304
1 Avalaunch(XAVA) u KWD
د.ك0.074969
1 Avalaunch(XAVA) u ILS
0.82343
1 Avalaunch(XAVA) u AOA
Kz224.063906
1 Avalaunch(XAVA) u BHD
.د.ب0.0926666
1 Avalaunch(XAVA) u BMD
$0.2458
1 Avalaunch(XAVA) u DKK
kr1.568204
1 Avalaunch(XAVA) u HNL
L6.442418
1 Avalaunch(XAVA) u MUR
11.25764
1 Avalaunch(XAVA) u NAD
$4.32608
1 Avalaunch(XAVA) u NOK
kr2.458
1 Avalaunch(XAVA) u NZD
$0.415402
1 Avalaunch(XAVA) u PAB
B/.0.2458
1 Avalaunch(XAVA) u PGK
K1.039734
1 Avalaunch(XAVA) u QAR
ر.ق0.89717
1 Avalaunch(XAVA) u RSD
дин.24.626702

Avalaunch Resurs

Za dublje razumijevanje Avalaunch, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Avalaunch web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Avalaunch

Koliko Avalaunch (XAVA) vrijedi danas?
Cijena XAVA uživo u USD je 0.2458 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XAVA u USD?
Trenutačna cijena XAVA u USD je $ 0.2458. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Avalaunch?
Tržišna kapitalizacija za XAVA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XAVA?
Količina u optjecaju za XAVA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XAVA?
XAVA je postigao ATH cijenu od 20.19698708165188 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XAVA?
XAVA je vidio ATL cijenu od 0.1386760254658109 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XAVA?
24-satni obujam trgovanja za XAVA je $ 56.95K USD.
Hoće li XAVA još narasti ove godine?
XAVA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XAVA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
