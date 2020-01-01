Welf (WELF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Welf (WELF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Welf (WELF) Informacije WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms. Službena web stranica: https://www.welf.com/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD Kupi WELF odmah!

Welf (WELF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Welf (WELF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M Ukupna količina: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Količina u optjecaju: $ 10.72M $ 10.72M $ 10.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.20M $ 29.20M $ 29.20M Povijesni maksimum: $ 5.1778 $ 5.1778 $ 5.1778 Povijesni minimum: $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 Trenutna cijena: $ 0.5839 $ 0.5839 $ 0.5839 Saznajte više o cijeni Welf (WELF)

Welf (WELF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Welf (WELF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WELF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WELF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WELF tokena, istražite WELF cijenu tokena uživo!

Welf (WELF) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WELF pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WELF povijest cijena odmah!

WELF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WELF? Naša WELF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WELF predviđanje cijene tokena odmah!

