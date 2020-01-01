Griffain.com (GRIFFAIN) Tokenomika
Griffain.com (GRIFFAIN) Informacije
Griffain.com (GRIFFAIN) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Griffain.com (GRIFFAIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Detaljna struktura tokena Griffain.com(GRIFFAIN)
Detaljnije istražite kako se GRIFFAIN tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava.
Overview
GRIFFAIN is a Solana-based token designed to power a decentralized finance (DeFi) platform that emphasizes seamless token swaps, liquidity provision, and ecosystem growth. The token is central to platform governance, incentivization, and user interactions, leveraging Solana’s high throughput and low transaction costs to deliver a robust DeFi experience. Below is a comprehensive analysis of its token economics, structured by the requested mechanisms.
1. Issuance Mechanism
- Blockchain: Solana
- Token Type: Utility token for DeFi platform operations
- Issuance: The specific initial supply, emission schedule, or inflation/deflation model for GRIFFAIN is not publicly disclosed in available sources. The token is listed and tradable on exchanges such as LCX and Kraken, indicating that a portion of the supply is already in circulation and available for trading.
- Distribution: Tokens are made available to users via exchange listings and possibly through platform-based activities, but no details on ICO, airdrop, or mining-based issuance are provided.
2. Allocation Mechanism
While a detailed allocation table is not available, the following can be inferred from exchange listings and platform descriptions:
|Allocation Category
|Description / Role
|Platform Utility
|Used for swaps, liquidity provision, and governance
|Community
|Emphasis on community-driven initiatives and growth
|Ecosystem
|Supports partnerships and ecosystem expansion
|Exchange Liquidity
|Listed on LCX, Kraken, and BYDFi for trading
Note: No explicit percentages or vesting schedules for team, investors, or ecosystem funds are disclosed in public sources.
3. Usage and Incentive Mechanism
- Platform Utility: GRIFFAIN is used for:
- Facilitating token swaps on the integrated decentralized exchange (DEX)
- Providing liquidity to pools, with users earning rewards for participation
- Participating in governance and community-driven initiatives
- Incentives:
- Users are incentivized to contribute liquidity and participate in the ecosystem, potentially earning rewards (though the exact form and rate of these rewards are not specified)
- The token is positioned as a central element for incentivizing platform growth and user engagement
4. Locking Mechanism
- Locking: There is no publicly available information detailing a formal token locking or staking mechanism for GRIFFAIN. The platform emphasizes liquidity provision and governance, which may involve locking tokens, but no technical or economic specifics are disclosed.
- Staking: No explicit staking or lock-up program is described in the available documentation.
5. Unlocking Time
- Unlocking Schedule: No information is available regarding token vesting, cliff periods, or scheduled unlocks for team, investors, or other stakeholders.
- Market Circulation: The token is actively traded on exchanges, indicating that at least a portion of the supply is unlocked and liquid.
6. Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Not disclosed; token is live and tradable on major exchanges
|Allocation
|Not disclosed; focus on platform utility, community, and ecosystem growth
|Usage & Incentives
|Swaps, liquidity provision, governance, and ecosystem participation
|Locking
|No formal mechanism disclosed
|Unlocking
|No vesting or unlock schedule disclosed; tokens are in active circulation
7. Additional Context and Implications
- Transparency: The lack of detailed public documentation on GRIFFAIN’s tokenomics (such as allocation percentages, vesting, and unlock schedules) is notable. This is not uncommon for newer or rapidly evolving DeFi projects, but it does present risks for potential investors and users who prioritize transparency and long-term planning.
- Ecosystem Focus: The project’s emphasis on community engagement, ecosystem expansion, and DeFi utility aligns with current trends in tokenomics, where tokens are designed to incentivize both usage and governance.
- Market Activity: GRIFFAIN’s active trading on multiple exchanges suggests a focus on liquidity and accessibility, which can help bootstrap user adoption but may also introduce volatility if large, undisclosed unlocks occur.
8. Actionable Insights
- Due Diligence: Prospective users and investors should monitor official channels for future disclosures regarding token allocation, vesting, and governance mechanisms.
- Risk Management: The absence of detailed unlock schedules or locking mechanisms means that sudden changes in circulating supply could impact price stability.
- Community Participation: Engaging with the platform’s governance and liquidity programs may offer additional incentives, but users should seek clarity on the terms and risks involved.
In summary:
GRIFFAIN is a Solana-based DeFi utility token with a focus on swaps, liquidity, and governance. While its usage and ecosystem goals are clear, the absence of detailed public information on issuance, allocation, locking, and unlocking mechanisms means that users should exercise caution and seek further transparency as the project matures.
Griffain.com (GRIFFAIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Griffain.com (GRIFFAIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj GRIFFAIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja GRIFFAIN tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku GRIFFAIN tokena, istražite GRIFFAIN cijenu tokena uživo!
Kako kupiti GRIFFAIN
Jeste li zainteresirani za dodavanje Griffain.com (GRIFFAIN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GRIFFAIN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.
Griffain.com (GRIFFAIN) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena GRIFFAIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
GRIFFAIN Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide GRIFFAIN? Naša GRIFFAIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
Kupite Griffain.com (GRIFFAIN)
Iznos
1 GRIFFAIN = 0.0311 USD