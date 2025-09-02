Više o WELF

Welf Cijena(WELF)

1 WELF u USD cijena uživo:

$0.5882
$0.5882$0.5882
+0.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Welf (WELF)
Welf (WELF) Informacije o cijeni (USD)

Welf (WELF) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.5892. Tijekom protekla 24 sata, WELFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5692 i najviše cijene $ 0.6575, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WELF je $ 5.023530105188494, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.4277405196841301.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WELF se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, +0.90% u posljednjih 24 sata i -2.10% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Welf (WELF)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Welf je $ 6.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 94.21K. Količina u optjecaju WELF je 10.72M, s ukupnom količinom od 49999000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.46M.

Welf (WELF) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Welf za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.005247+0.90%
30 dana$ +0.0409+7.45%
60 dana$ +0.1338+29.38%
90 dana$ -0.08-11.96%
Welf promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WELF od $ +0.005247 (+0.90%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Welf 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0409 (+7.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Welf 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WELF od $ +0.1338 (+29.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Welf 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.08 (-11.96%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Welf (WELF)?

Što je Welf (WELF)

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

Welf dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Welf Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Welf (WELF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Welf (WELF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Welf.

Welf (WELF) Tokenomika

Kako kupiti Welf (WELF)

Za dublje razumijevanje Welf, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Welf (WELF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
