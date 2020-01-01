Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Polyhedra Network (ZKJ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Polyhedra Network (ZKJ) Informacije

Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3.

Službena web stranica:
https://polyhedra.network/
Bijela knjiga:
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xC71B5F631354BE6853eFe9C3Ab6b9590F8302e81

Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Polyhedra Network (ZKJ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 61.59M
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 341.80M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 180.20M
Povijesni maksimum:
$ 4
Povijesni minimum:
$ 0.13931609671437392
Trenutna cijena:
$ 0.1802
Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Polyhedra Network (ZKJ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ZKJ tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ZKJ tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ZKJ tokena, istražite ZKJ cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ZKJ

Jeste li zainteresirani za dodavanje Polyhedra Network (ZKJ) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ZKJ, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Polyhedra Network (ZKJ) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena ZKJ pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

ZKJ Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ZKJ? Naša ZKJ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.