Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Polyhedra Network (ZKJ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Polyhedra Network (ZKJ) Informacije Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3. Službena web stranica: https://polyhedra.network/ Bijela knjiga: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652 Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xC71B5F631354BE6853eFe9C3Ab6b9590F8302e81

Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Polyhedra Network (ZKJ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 61.59M $ 61.59M $ 61.59M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 341.80M $ 341.80M $ 341.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 180.20M $ 180.20M $ 180.20M Povijesni maksimum: $ 4 $ 4 $ 4 Povijesni minimum: $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 Trenutna cijena: $ 0.1802 $ 0.1802 $ 0.1802 Saznajte više o cijeni Polyhedra Network (ZKJ)

Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Polyhedra Network (ZKJ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZKJ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZKJ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZKJ tokena, istražite ZKJ cijenu tokena uživo!

Polyhedra Network (ZKJ) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ZKJ pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ZKJ povijest cijena odmah!

ZKJ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZKJ? Naša ZKJ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZKJ predviđanje cijene tokena odmah!

