WAX (WAXP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01966. Tijekom protekla 24 sata, WAXPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01908 i najviše cijene $ 0.02017, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAXP je $ 5.012209892272949, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0159612466175.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAXP se promijenio za +0.82% u posljednjih sat vremena, +0.56% u posljednjih 24 sata i +0.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu WAX (WAXP)
No.391
$ 87.43M
$ 87.43M$ 87.43M
$ 203.35K
$ 203.35K$ 203.35K
$ 87.52M
$ 87.52M$ 87.52M
4.45B
4.45B 4.45B
--
----
4,451,807,994.46106
4,451,807,994.46106 4,451,807,994.46106
WAX
Trenutačna tržišna kapitalizacija WAX je $ 87.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 203.35K. Količina u optjecaju WAXP je 4.45B, s ukupnom količinom od 4451807994.46106. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.52M.
WAX (WAXP) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena WAX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0001095
+0.56%
30 dana
$ -0.0007
-3.44%
60 dana
$ +0.00008
+0.40%
90 dana
$ -0.00253
-11.41%
WAX promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WAXP od $ +0.0001095 (+0.56%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
WAX 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0007 (-3.44%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
WAX 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WAXP od $ +0.00008 (+0.40%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
WAX 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00253 (-11.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena WAX (WAXP)?
WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.
WAX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje WAX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti WAXP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o WAX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje WAX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
WAX Predviđanje cijene (USD)
Koliko će WAX (WAXP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WAX (WAXP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WAX.
Razumijevanje tokenomike WAX (WAXP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAXP opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti WAX (WAXP)
Tražiš kako kupiti WAX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti WAX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.