Vision Cijena danas

Trenutačna cijena Vision (VSN) danas je $ 0.07426, s promjenom od 2.68% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VSN u USD je $ 0.07426 po VSN.

Vision trenutačno je na #148 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 254.03M, s količinom u optjecaju od 3.42B VSN. Tijekom posljednja 24 sata, VSN trgovao je između $ 0.07285 (niska) i $ 0.07939 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.22489627050756025, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.07159644305887652.

U kratkoročnim performansama, VSN se kretao -0.59% u posljednjem satu i -19.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 113.96K.

Informacije o tržištu Vision (VSN)

Poredak No.148 Tržišna kapitalizacija $ 254.03M$ 254.03M $ 254.03M Obujam (24 sata) $ 113.96K$ 113.96K $ 113.96K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 311.89M$ 311.89M $ 311.89M Količina u optjecaju 3.42B 3.42B 3.42B Maksimalna količina 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 Ukupna količina 4,224,350,013.844982 4,224,350,013.844982 4,224,350,013.844982 Stopa optjecaja 81.44% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vision je $ 254.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 113.96K. Količina u optjecaju VSN je 3.42B, s ukupnom količinom od 4224350013.844982. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 311.89M.