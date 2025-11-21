Vision (VSN) Tokenomika

Vision (VSN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Vision (VSN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:51:44 (UTC+8)
USD

Vision (VSN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vision (VSN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 243.98M
$ 243.98M$ 243.98M
Ukupna količina:
$ 4.22B
$ 4.22B$ 4.22B
Količina u optjecaju:
$ 3.42B
$ 3.42B$ 3.42B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 299.54M
$ 299.54M$ 299.54M
Povijesni maksimum:
$ 0.2299
$ 0.2299$ 0.2299
Povijesni minimum:
$ 0.07159644305887652
$ 0.07159644305887652$ 0.07159644305887652
Trenutna cijena:
$ 0.07132
$ 0.07132$ 0.07132

Vision (VSN) Informacije

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Službena web stranica:
https://vision.now/
Bijela knjiga:
https://cdn.bitpanda.com/media/web3/Vision_Token_Whitepaper_EN.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x699ccf919c1dfdfa4c374292f42cadc9899bf753

Vision (VSN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Vision (VSN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj VSN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja VSN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku VSN tokena, istražite VSN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VSN

Jeste li zainteresirani za dodavanje Vision (VSN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VSN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Vision (VSN) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena VSN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

VSN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide VSN? Naša VSN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti