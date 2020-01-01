Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Volt Inu V3 (VOLT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Volt Inu V3 (VOLT) Informacije Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets. Službena web stranica: https://voltinu.in/ Bijela knjiga: https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca Kupi VOLT odmah!

Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Volt Inu V3 (VOLT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.69M $ 7.69M $ 7.69M Ukupna količina: $ 69.00T $ 69.00T $ 69.00T Količina u optjecaju: $ 54.77T $ 54.77T $ 54.77T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.69M $ 9.69M $ 9.69M Povijesni maksimum: $ 0.000003595 $ 0.000003595 $ 0.000003595 Povijesni minimum: $ 0.000000138313831669 $ 0.000000138313831669 $ 0.000000138313831669 Trenutna cijena: $ 0.0000001405 $ 0.0000001405 $ 0.0000001405 Saznajte više o cijeni Volt Inu V3 (VOLT)

Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Volt Inu V3 (VOLT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VOLT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VOLT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VOLT tokena, istražite VOLT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti VOLT Jeste li zainteresirani za dodavanje Volt Inu V3 (VOLT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje VOLT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati VOLT na MEXC-u odmah!

Volt Inu V3 (VOLT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VOLT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VOLT povijest cijena odmah!

VOLT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VOLT? Naša VOLT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VOLT predviđanje cijene tokena odmah!

